Відома українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею проекту "Холостячка", показала себе і розповіла про батька
Як пише Politeka.net, Злата Огневич є досить популярною українською співачкою. Красуня не так давно перемогла на шоу "Маска", а тепер стала головною героїнею проекту "Холостячка". Не забуває Красуня і про соціальні мережі, де підігріває інтерес до своєї творчості.
Цього разу Злата опублікувала серію фото, на яких гуляє у вишиванці по полю. Дівчина була в джинсах і блузі, зробивши кілька фото серед польової трави.
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Розкрито на столі книгу про козацтво, де йдеться і про батьківський рід. Я пам'ятаю, як він мене до себе покликав і читав уривок з тієї книги. І я пам'ятаю свої відчуття: радість, здивування, захоплення і гаряче хвилювання.
Бути українцем-це стан душі.
І я щаслива перебувати в такому стані!",- написала Злата Огневич.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Злата, З Днем Вишиванки Вас! Нехай живе і процвітає Україна на віки віків! А незабутні українські голоси і приголомшливі пісні звучать по всьому світу!", "Яка богиня", "ви така красива і ніжна", " яка красива українська дівчина. Злата - ви неперевершена", "українська земля народжує справжніх красунь".
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