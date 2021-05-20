Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней проекта "Холостячка", показала себя и рассказала об отце
Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является довольно популярной украинской певицей. Красотка не так давно победила на шоу "Маска", а теперь стала главной героиней проекта "Холостячка". Не забывает красотка и о социальных сетях, где подогревает интерес к своему творчеству.
В этот раз Злата опубликовала серию фото, на которых гуляет в вышиванке по полю. Девушка была в джинсах и блузе, сделав несколько фото среди полевой травы.
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Раскрыта на столе книга о козачестве, где идет речь и о отцовском роде. Я помню, как он меня к себе позвал и читал отрывок из той книги. И я помню свои ощущения: радость, удивление, восхищение и горячее волнения.
Быть украинцем- это состояние души.
И я счастлива находиться в таком состоянии!", - написала Злата Огневич.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Злата,с Днем вышиванки Вас! Пусть живет и процветает Украина во веки веков! А незабываемые украинские голоса и потрясающие песни звучат по всему миру!", "Какая богиня", "Вы такая красивая и нежная", "Какая красивая украинская девушка. Злата - вы непревзойденная", "Украинская земля рождает настоящих красавиц".
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