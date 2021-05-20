Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней проекта "Холостячка", показала себя и рассказала об отце

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является довольно популярной украинской певицей. Красотка не так давно победила на шоу "Маска", а теперь стала главной героиней проекта "Холостячка". Не забывает красотка и о социальных сетях, где подогревает интерес к своему творчеству.

В этот раз Злата опубликовала серию фото, на которых гуляет в вышиванке по полю. Девушка была в джинсах и блузе, сделав несколько фото среди полевой травы.

"Папа. Крым. Вечер.

Раскрыта на столе книга о козачестве, где идет речь и о отцовском роде. Я помню, как он меня к себе позвал и читал отрывок из той книги. И я помню свои ощущения: радость, удивление, восхищение и горячее волнения.

Быть украинцем- это состояние души.

И я счастлива находиться в таком состоянии!", - написала Злата Огневич.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Злата,с Днем вышиванки Вас! Пусть живет и процветает Украина во веки веков! А незабываемые украинские голоса и потрясающие песни звучат по всему миру!", "Какая богиня", "Вы такая красивая и нежная", "Какая красивая украинская девушка. Злата - вы непревзойденная", "Украинская земля рождает настоящих красавиц".

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