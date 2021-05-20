Співачка з талант-шоу» Фабрика Зірок-3 " і телеведуча Тетяна Воржева, яку прозвали українською Анджеліною Джолі, показала себе у свіжому образі

Як пише Politeka.net, красуня Тетяна Воржева стала відомою українцям після проекту"Фабрика зірок". Дівчину почали порівнювати з Анджеліною Джолі, але красуні це не втішно, адже вона хоче бути сама собою. Зараз співачка активно веде соціальні мережі, де постійно публікує цікавий контент.

Цього разу Тетяна опублікувала фото, на якому була в сукні з відкритими плечима. Дівчину не бентежив розмір декольте і вона показала кілька знімком з різних планів.

"Гра триває поки є гравці".

Друг, тримай мрії і амбіції «у фокусі». Навіть самі неземні і божевільні.

Ти живеш життям своєї мрії або здався обставинам? Я бажаю всім перемагати і ніколи не зраджувати себе. Тільки вперед", - написала дівчина.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Вибачте, а це Джолі", "Крутизна", "дуже приємні компліменти".

Повідомлялося, що співачка Тетяна Воржева розплакалася в машині.

Так, цього разу красуня розмістила уривок відеороботи співака. На кадрах Воржева сиділа в машині і плакала, в результаті її макіяж розмазався.

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