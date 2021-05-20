Українська телеведуча Катерина Осадча, яка готується стати мамою втретє, з'явилася на публіці в оригінальному вбранні

Хореограф, суддя шоу» Танці з зірками " Влад Яма постане перед українцями в новому амплуа, він разом з п'ятьма іншими зірками вітчизняного шоубізу вестиме нове шоу. На презентації проекту "Твій день" з Владом поспілкувалася відома телеведуча Катя Осадча, передає Politeka.net.

Телеведуча блищала в об'ємній помаранчевій довгій сукні, яка приховувала її животик. Образ дівчини доповнили золотисті аксесуари і світлі босоніжки на високій шпильці.

"Влад, чи хвилюєшся ти більше хлопців перед виходом у прямий ефір, все таки це не "Танці з зірками", - звернулася Осадча до ями.

"При всій моїй любові до танців, в моєму житті колись все ж трапиться проект, в якому я не буду танцювати. І я не впевнений, що це він», - розповідав яма журналістам.

"Твій день" вийде на екрани вже зовсім скоро, його ведучими будуть Ірина Ванникова, Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко, Стася Ровінська, Володимир Рабчун. Щочетверга до них приєднуватиметься ведуча Олена Кравець.

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