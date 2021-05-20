Тимур і Інна Мірошниченко зізналися, що втратили першу дитину на ранньому терміні

Відвертою розповіддю вони поділилися в інтерв'ю Аліні Доротюк на її Youtube-каналі.

Новина про вагітність стала несподіванкою для обох. Але на відміну від Тимура, Інна цієї дитини не хотіла. Викидень стався через місяць після того, як пара почала жити разом

"Це було дуже швидко. Я тільки звикла до новини, що у нас буде дитина, як ми дізнаємося, що серцебиття немає. Я думаю, що так склалося саме через те, що ці три тижні поки звикала, я постійно думала про те, що я не хотіла цю дитину, що я не готова до нього. А організм же відчуває, що це небажана вагітність, тоді навіщо її затримувати?» - зізналася Інна.

Нагадаємо, Тимур і Інна Мірошниченко одружилися в 2018 році. У червні того ж року у них народилася дочка Мія, а в січні 2020 року на світ з'явився син Марко.

Пара раділа, що після дівчинки у них народився хлопчик.

"Якщо в перший раз було все одно, то другий раз хотілося малюка іншої статі. Звичайно, ми і дівчинці були б раді. Але тоді третім чекали б хлопчика. Або четвертим... Або... Загалом, Тимур сказав, що йому все одно, хто буде, але до хлопчика ми точно дійдемо», - розповідала під час вагітності Інна Мірошниченко.

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