Принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли участие в благотворительном концерте, посвященному борьбе с коронавирусом

Мероприятие состоялось 2 мая в Калифорнии. Концерт транслировался на американском телевидении, а его запись опубликовали на YouTube, передает Politeka.net.

39-летняя Маркл, которая как известно ожидает второго ребенка, не присутствовала лично, а сделала видеообращение. У них с Гарри в июне должна родиться дочка. В своем спиче герцогиня Сассекская заговорила о женщинах из тех слоев населения, которые не могут позволить себе приобрести вакцину против COVID-19. Целью шоу, в котором они с Гарри участвовали, как раз было увеличении пожертвований и передача доз вакцин нуждающимся во всем мире.

"Женщины, и особенно цветные, потеряли целое поколение экономических выгод. С начала пандемии почти пять с половиной миллионов женщин потеряли работу в США, и ожидается, что еще 47 миллионов женщин во всем мире скатится в крайнюю нищету, - заявила Меган, вспомнив о будущей дочери. - Мы с мужем очень рады, что скоро будем приветствовать дочь. Это чувство радости мы разделяем с миллионами других семей по всему миру. Когда мы думаем о ней, мы думаем обо всех молодых женщинах и девушках по всему миру, которые должны получить возможность и поддержку. Их будущее зависит от решений, которые мы принимаем, и действий, которые мы предпринимаем сейчас, чтобы настроить их и всех нас на успешное, справедливое и сострадательное завтра".

Ранее отмечалось, что принц Гарри и Маркл призвали фанатов вместо подарков на 2-летие их сына Арчи, делать пожертвования в благотворительную организацию против коронавируса.

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