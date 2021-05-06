Принца Гарри и Меган Маркл поздравляют с днем рождения их ребенка

6 мая Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, первенец герцога и герцогини Сассекских, отмечает свой день рождения. Мальчику, который сразу после рождения стал седьмым в порядке британского престолонаследия, в 2021 году исполнилось два года.

Королева Великобритании Елизавета II публично поздравила правнука, опубликовав в соцсетях Twitter и Instagram семейную фотографию, сделанную вскоре после его рождения.

«Желаем Арчи Маунтбеттен-Виндзору очень счастливого второго дня рождения сегодня», — сказано в посте.

Поздравил внука и принц Чарльз, поделившийся фото, на котором запечатлен с Гарри и Арчи.

Happy birthday to Archie, who turns two today. 🎂



📸 Chris Allerton pic.twitter.com/HwvTBzphJu — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 6, 2021

Конечно же, не забыли поздравить племянника также принц Уильям и Кейт Миддлтон. По такому случаю они показали снимок, сделанный во время крестин Арчи.

Wishing Archie a very happy 2nd birthday today. 🎈🎂



📷 Chris Allerton pic.twitter.com/7XMXIKs1Qv — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 6, 2021

Предполагается, что королева увидит сегодня Арчи, который вместе с родителями проживает в США, пообщавшись с ним в Zoom. Ребенка, появившегося на свет в лондонской больнице, увезли из Британии в ноябре 2019 года. И пока он на родину ни разу не возвращался.

Отметим, Арчи скоро станет старшим братом, его мама Меган Маркл сейчас беременна вторым ребенком — девочкой. И по данным СМИ она может родить уже к концу мая. К такому выводу пришли многие иностранные журналисты после того, как герцогиня Сассекская не стала сопровождать мужа на значимый благотворительный концерт Vax Live в Лос-Анджелесе.

Напомним, что принца Гарри застали вместе с братом принцем Уильямом, появились кадры : «Это была их…».

Как Politeka писала, что беременную Меган Маркл с сыном Арчи подловили на улице, редчайшие кадры: "Все-таки просочилось".

Также Politeka сообщала, что Меган Маркл внезапно сменила род деятельности, появились детали: «Я надеюсь, что…»