Меган Маркл может родить второго ребенка до конца мая

К такому выводу пришли многие СМИ после того, как герцогиня Сассекская не стала сопровождать мужа на значимый благотворительный концерт Vax Live в Лос-Анджелесе, пишет издание Express.

Как уточняется, американцы приветствовали ее супруга принца Гарри на указанном мероприятии. А его супруга Меган Маркл в последний момент приняла решение не посещать концерт. По мнению издания, причиной могла стать ее беременность и подготовка к родам.

Меган Маркл, скрин Youtube

Вместе с тем, сообщается, что отсутствие Меган на мероприятии может быть связано с рисками заразиться коронавирусом.

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Меган и Гарри не сообщили, сделали ли они прививку или нет. Но они получили право на вакцинацию только 15 апреля в Калифорнии, поэтому может быть, что они еще не полностью вакцинированы из-за времени ожидания между первой и второй дозами прививок Pfizer и Moderna (17-25 дней для Pfizer или 24-32 дня для Moderna). После того, как они получат обе дозы, им придется подождать еще две недели, прежде чем они получат полную защиту.

принц гарри, меган маркл, скрин

Напомним, первенец принца Гарри и Меган Маркл родился 6 мая 2019. Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор сразу после рождения стал седьмым в порядке британского престолонаследия.

Напомним, что принца Гарри застали вместе с братом принцем Уильямом, появились кадры : «Это была их…».

Как Politeka писала, что беременную Меган Маркл с сыном Арчи подловили на улице, редчайшие кадры: "Все-таки просочилось".

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