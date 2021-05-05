Меган Маркл может родить второго ребенка до конца мая

К такому выводу пришли многие СМИ после того, как герцогиня Сассекская не стала сопровождать мужа на значимый благотворительный концерт Vax Live в Лос-Анджелесе, пишет издание Express.

Как уточняется, американцы приветствовали ее супруга принца Гарри на указанном мероприятии. А его супруга Меган Маркл в последний момент приняла решение не посещать концерт. По мнению издания, причиной могла стать ее беременность и подготовка к родам.

Вместе с тем, сообщается, что отсутствие Меган на мероприятии может быть связано с рисками заразиться коронавирусом.

Меган и Гарри не сообщили, сделали ли они прививку или нет. Но они получили право на вакцинацию только 15 апреля в Калифорнии, поэтому может быть, что они еще не полностью вакцинированы из-за времени ожидания между первой и второй дозами прививок Pfizer и Moderna (17-25 дней для Pfizer или 24-32 дня для Moderna). После того, как они получат обе дозы, им придется подождать еще две недели, прежде чем они получат полную защиту.

Напомним, первенец принца Гарри и Меган Маркл родился 6 мая 2019. Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор сразу после рождения стал седьмым в порядке британского престолонаследия.

Напомним, что принца Гарри застали вместе с братом принцем Уильямом, появились кадры : «Это была их…».

Как Politeka писала, что беременную Меган Маркл с сыном Арчи подловили на улице, редчайшие кадры: "Все-таки просочилось".

Также Politeka сообщала, что Меган Маркл внезапно сменила род деятельности, появились детали: «Я надеюсь, что…»