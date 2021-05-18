Известная во всем мире супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой, о чем сообщила в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известная супермодель и трендсеттер Наоми Кэмпбелл в свои 50 лет впервые стала мамой. Эту новость звезда сообщила своим поклонникам в микроблоге в Instagram, выложив трепетное фото своей руки, которая держит крошечные ножки младенца.

Модель не стала распространяться на тему того, как малышка появилась на свет – она могла как усыновить ее, так и принять от суррогатной матери. Однако, это не отменяет того, что ребенок ее, хотя сама она вряд ли его родила. Судя по снимку, можно предположить, что Наоми стала мамой девочки.

"Прекрасное маленькое счастье выбрало меня в качестве своей матери. Это такая огромная честь для меня — принять в свою жизнь эту нежную душу, что не хватает слов, чтобы описать связь, которая теперь есть между нами, мой ангел. Нет большей любви на свете", - написала в подписи к кадру Кэмпбелл.

Надо сказать, что новость о рождении ребенка стала неожиданной не только для фанатов звездной модели, но и для ее звездных коллег. В комментариях к снимку в соцсети многие знаменитости помимо слов поздравлений выражают свое удивление этому событию. Похоже, свои планы на материнство супермодель тщательно скрывала.

Напомним, 50-летняя Наоми Кэмпбелл вспомнила, какой "пантерой" была в молодости: "Все еще хороша".

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