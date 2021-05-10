Супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась своими переживаниями и уникальными снимками в компании знаменитого исполнителя

Как передает Politeka.net, 50-летняя звезда опубликовала любопытные кадры из личного архива в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала рядом с "королем рэпа" Андре Харреллом.

Как известно, музыканта не стало 7 мая 2020 года в возрасте 59 лет. Он умер в своем доме в результате сердечной недостаточности, от которой страдал в последнее время. Харрелл получил известность в 1981-м, когда начал выступать в дуэте Dr. Jeckyll & Mr. Hyde. Первым хитом стала композиция Genius Rap. В 1988 году он основал собственный лейбл Uptown Records, который открыл такие имена, как Puff Daddy, Jodeci, McGruff Crystal Johnson и другие.

Ко всему прочему, рэпер был близким другом Кэмпбелл. Супермодель до сих пор скорбит за ним. Подтверждением этому ее трогательный пост, опубликованный в годовщину его смерти.

"Андре Харрелл, не могу поверить, что уже прошел год, я скучаю по тебе каждый день. Не могу сказать, сколько раз я подходила к телефону или думала, что бы сказал Дри? Наши поздние ночные разговоры о мудрости... всегда в глубине души, я люблю тебя всегда, пусть ты отдохнешь с высшим Королем 👑 🕊❤️🤍🕊🕊", - подписала кадры Наоми.

Пользователи поддержали супермодель в комментариях:

"Приятно вспомнить... Здорово, что кто-то помнит! ❤️✨💯✨❤️"

"Приносим соболезнования вашей утрате ❤️"

"Покойся с миром, для твоего друга 🕊🕊🕊"

"Мои глубочайшие соболезнования😢🙌❤️"

"Я полностью понимаю... один из моих лучших друзей... полный мудрости и интеллигентности 🙏🏼"

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