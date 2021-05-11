Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл в своей последней фотосессии превзошла себя

Не так давно модель приняла участие в уличном показе от известного модногого дома вместе с Беллой Хадид, Ириной Шейх, Эшли Грэм и другими прославленными моделями. Прямо на улице на импровизированной площадке звезды впечатляли самыми разными нарядами.

А недавно 50-летняя супермодель в черном комплекте белья порадовала фанатов новыми кадрами для глянца, обложку которого украсила. С накладными волосами, без украшений и на минималистичном черном фоне Наоми выглядела очень молодо и ухожено.

Причем Кэмпбелл уверяет: она предана формату естественной красоты и не собирается пока это менять, ведь стройная фигура позволяет ей показывать себя настоящую лучшим образом. По словам модели, она ходит в спортзал, но не акцентирует на этом внимание. А вот за кожей следить звезде помогает не один косметолог.

Отметим, Кэмпбелл все еще увиливает от прямых ответов, касательно пластики и других уходовых процедур за кожей лица. В то же время, проблемой с фигурой модель никогда не страдала. Поэтому в новой фотосессии она также с легкостью подчеркнула достоинства в черном белье и кожаном плаще, который не стала завязывать.

Поклонники сразу восхитились ее образом:

«Превосходная женщина, на века🙌💜👑; она будет огненной малышкой🔥; Вау ❤️ красота; Королева!; 🔥 это никогда не останавливается, поток соблазна и любви; Да как можно от такой отвернуться; покоряет весь день! Можно поучиться; Королева всего 🙌🏾; Ооооо она не играет в игры, она сама…; Все еще убивает игру !! 👑; слишком хорошо, чтобы быть правдой».

Напомним, 50-летняя Наоми Кэмпбелл в платье из камней показала самое драгоценное

А еще Politeka писала, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл в топике и с новой прической устроила переполох на пляже

Также Politeka сообщала, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл потрясла видом в свадебном платье