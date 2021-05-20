Тимур и Инна Мирошниченко признались, что потеряли первого ребенка на раннем сроке

Откровенным рассказом они поделились в интервью Алине Доротюк на ее Youtube-канале.

Новость о беременности стала неожиданностью для обоих. Но в отличие от Тимура, Инна этого ребенка не хотела. Выкидыш случился спустя месяц после того, как пара начала жить вместе.

«Это было очень быстро. Я только привыкла к новости, что у нас будет ребенок, как мы узнаем, что сердцебиения нет. Я думаю, что так сложилось именно из-за того, что эти три недели пока привыкала, я постоянно думала о том, что я не хотела этого ребенка, что я не готова к нему. А организм же чувствует, что это нежелательная беременность, тогда зачем ее задерживать?» - призналась Инна.

Напомним, Тимур и Инна Мирошниченко поженились в 2018 году. В июне того же года у них родилась дочь Мия, а в январе 2020 года на свет появился сын Марко.

Пара радовалась, что после девочки у них родился мальчик.

«Если в первый раз было все равно, то второй раз хотелось малыша другого пола. Конечно, мы и девочке были бы рады. Но тогда третьим ждали бы мальчика. Или четвертым... Или... В общем, Тимур сказал, что ему все равно, кто будет, но до мальчика мы точно дойдем», - рассказывала во время беременности Инна Мирошниченко.

Напомним, победительница "Танців з зірками" Гвоздева показала, как похудела после вторых родов, и рассказала о тяготах материнства

Как сообщала Politeka, 50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой: неожиданные подробности.

Также Politeka писала, что беременная Маркл рассказала о еще нерожденной дочке: "Когда мы думаем о ней..."