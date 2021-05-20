Дружина колишнього героя шоу «Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, Даша Квіткова, поділилася особистими кадрами з останньої зйомки

Популярна молода блогерка звикла мало не щодня публікувати нові фото для залучення уваги. При цьому дівчина дуже ревниво ставиться до будь-яких слів на адресу її коханого і часто акцентує увагу на тому, як вона щаслива зі своїм чоловіком.

У річницю свого весілля пара опублікувала спільні кадри з невеликого відпочинку, який вони собі організували. Даша готується скоро вперше стати мамою, про що також розповідає кожен день і показує, як змінюється її фігура.

"Рівно рік тому через карантин ми перенесли наше весілля, але вирішили не переносити дату розпису. Чоловік і дружина вже цілий рік🤍 ми з тобою так виросли, стільки встигли зробити і пережити, а скільки всього чекає нас ще попереду✨ ти моя гордість і моє серце. Давай до 110 і 100🤍», - пише Квіткова під роликом, на якому з Микитою позує в ліжку.

Оцінили кадри шанувальники по-своєму:

"Рік? Як швидко час летить!😳 ; Вітаю, улюблені котики 😍 % ніжно❤️; ви напевно з фотографом ще живете 😂; взагалі вже весь сором втратили, кошмар; дааа, свавілля звичайно;))0); Скоро вже будуть знімати і як сношаются🤔 🤔 🤔; а мені все подобається, ніяк не насолодяться один одним, мило».

Днями Микита порадував своїх передплатників зворушливим кадром. На фото він гладить вагітний живіт своєї дружини. Даша сидить напівлежачи в кріслі автомобіля і ніжно дивиться на живіт, в цей час рука Микити теж потягнулася до милого пузика.

"Немає нічого поза вами, що могло б допомогти стати краще, сильніше, багатшими, швидше або розумніше. Все всередині. Все існує. Не шукайте нічого у нестямі. Міямото Муссауї", - підписав зворушливий кадр Добринін.

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