Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, поделилась личными кадрами из последней съемки

Популярная молодая блогерша привыкла чуть ли не каждый день публиковать новые фото для привлечения внимания. При этом девушка очень ревниво относится к любым словам в адрес ее возлюбленного и часто акцентирует внимание на том, как она счастлива со своим мужем.

В годовщину своей свадьбы пара опубликовала совместные кадры из небольшого отдыха, который они себе организовали. Даша готовится скоро впервые стать мамой, о чем также рассказывает каждый день и показывает, как меняется ее фигура.

«Ровно год назад из-за карантина мы перенесли нашу свадьбу, но решили не переносить дату росписи. Муж и жена уже целый год🤍 Мы с тобой так выросли, столько успели сделать и пережить, а сколько всего ждёт нас еще впереди✨ Ты моя гордость и мое сердце. Давай до 110 и 100🤍», - пишет Квиткова под роликом, на котором с Никитой позирует в постели.

Оценили кадры поклонники по-своему:

«Год? Как быстро время летит!😳; Поздравляю, любимые котики 😍% Нежно❤️; Вы наверное с фотографом ещё живёте 😂; Вообще уже весь стыд потеряли, кошмар; дааа, беспредел конечно;))0); Скоро уже будут снимать и как сношаются🤔🤔🤔; а мне все нравится, никак не насладятся друг другом, мило».

На днях Никита порадовал своих подписчиков трогательным кадром. На фото он гладит беременный живот своей супруги. Даша сидит полулежа в кресле автомобиля и нежно смотрит на живот, в это время рука Никиты тоже потянулась к милому пузику.

"Нет ничего вне вас, что могло бы помочь стать лучше, сильнее, богаче, быстрее или умнее. Все внутри. Все существует. Не ищите ничего вне себя. Миямото Муссауи", - подписал трогательный кадр Добрынин.

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