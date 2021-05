Колишній головний герой шоу" Холостяк " Макс Михайлюк вже рік разом зі своєю дружиною Дашею Хлистун

Як відомо, після "Холостяка" Михайлюк розлучився з переможницею реаліті-шоу Дашею Ульяновою, але незабаром почав зустрічатися з моделлю Дариною Хлистун. Нещодавно у пари додилася донечка.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram дружина Михайлюка Даша написала, що вже рік пролетів, як вони разом, пише Politeka.net.

Так, дружина колишнього "холостяка" опублікувала два фото - на одному вони разом на пляжі лежать, а на іншому вже з маленькою донькою на руках. На обох знімках пара виглядає дуже щасливою.

"Дівчина, для вашої сторінки потрібна кнопка like them all" З таким повідомленням Макс Михайлюк вирішив зі мною познайомитися рік тому ☺ як бачите спрацювало ☺ ♥ ️ не разу не пошкодувала що відповіла тобі. Вже цілий рік пролетів. Летимо далі вже втрьох 😌 ,- підписала фото Даша.

Судячи з кадрів, які публікують в соцмережах новоявлені батьки, Михайлюк бере активну участь у вихованні своєї дочки.

Шанувальники відреагували на пост схвальними коментарями і компліментами.

"Вітаю!!! 🎊 🎉 А у нас 11ть років так пролетіло і нас вже 5 ❤ ️три донечки за раз 💪 😄 ", "Даша, ви зробили Макса дійсно щасливим 👨 👩 👧 💗 👍 ", "Я бажаю вам тільки щастя😍 😍 😍ви прекрасні 🔥 🔥 ",- пишуть люди.

