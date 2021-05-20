Бывший главный герой шоу "Холостяк" Макс Михайлюк уже год вместе со своей женой Дашей Хлистун

Как известно, после "Холостяка" Михайлюк расстался с победительницей реалити-шоу Дашей Ульяновой, но вскоре начал встречаться с моделью Дарьей Хлистун. Недавно у пары додилась доченька.

В новом посте на своей странице в Инстаграм жена Михайлюка Даша написала, что уже год пролетел, как они вместе, пишет Politeka.net.

Так, жена бывшего "холостяка" опубликовала два фото - на одном они вместе на пляже лежат, а на другом уже с маленькой дочкой на руках. На обеих снимках пара выглядит очень счастливой.

"Девушка, для Вашей страницы нужна кнопка like them all” с таким сообщением Макс Михайлюк решил со мной познакомиться год назад 😅 как видите сработало 😂♥️ не разу не пожалела что ответила тебе. Уже целый год пролетел. Летим дальше уже втроём 😌 , - подписала фото Даша.

Судя по кадрам, которые публикуют в соцсетях новоявленные родители, Михайлюк принимает активное участие в воспитании своей дочери.

Поклонники отреагировали на пост лестными комментариями и комплиментами.

"Поздравляю!!! 🎊🎉 А у нас 11ть лет так пролетело и нас уже 5❤️Три доченьки за раз💪😄 ", "Даша, Ви зробили Макса дійсно щасливим👨‍👩‍👧💗👍", "Я желаю вам только счастья😍😍😍вы прекрасны🔥🔥", - пишут люди.

Напомним, "Холостяк" Михайлюк показал, как маленькая дочь делает его счастливым: "Глаза аж светятся".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Михайлюк похвастался идеальной семьей с красоткой-моделью и дочерью: "О, какой волосатик".

Также Politeka писала, что "холостяк" Михайлюк показал любимую жену и новорожденную дочь в самый неожиданный момент: "Боже, аж не верится".