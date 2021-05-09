Жена героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, вместе с ребенком умилила сеть

Долгое время Даша и Макс скрывали свои отношения, чтобы избежать порицания общественности, ведь после проекта Макс не только не остался с победительницей, но и раскрыл довольно неожиданные детали общения с другими девушками. Сталкиваясь с общественной критикой, мужчина не говорил о своей жизни.

Только спустя пару месяцев пара раскрыла свои отношения. Более того, о беременности девушки стало известно лишь на шестом месяце ее беременности. Сейчас молодая мама уже выписалась из роддома и теперь новоиспеченные родители вовсю занимаются дочерью.

Не обходится и без счастливых фото с ребенком и Дарьей, которая пока что оставила карьеру модели: «Семья!❤️👨».

«Любите друг друга и пусть Ваша любовь приумножается с каждым днём ❤; Любим тебя сильно❤️; Вы пример для подражания!!! Будьте счастливы! ❤️😍; Это такое счастье ❤️; Классные 👍❤; Ви супер идеальни 😍🔥; Макс какие же вы классная и красивая пара😍 пусть ваша доченька принцесса растёт здоровенькой; Счастья вам))))❤️; О, какой волосатик❤», - пишут в ответ фанаты.

Отметим, теперь Макс Михайлюк регулярно публикует фото своей малышки и жены. Так, например, на новом фото "холостяк" запечатлел семью в самый неожиданный момент - как все лежат в постели, когда спят.

"Спят мои девочки❤️👨‍👩‍👧", - написал Михайлюк.

Напомним, Даша Хлистун рассказала, что Макс Михайлюк познакомился с ней, написав ей в Инстаграм. По словам модели, она не подозревала что тот бывший герой "Холостяк-10", ведь Даша давно не смотрела это шоу.

Напомним, что жена "Холостяка" Михайлюка показала, что не всегда была красоткой, неожиданное фото: "Как видите..."

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