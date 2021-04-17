Один из главных "Холостяков" Украины Макс Михайлюк поделился трепетными моментами подготовки к главному событию в жизни - родам своей избранницы Даши Хлистун

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Макс разместил фото, на котором позирует вместе со своей беременной женой.

В кадре Макс сидит, а Даша лежит на диванчике, положив голову ему на ногу. Макс надел черную рубашку и брюки, а Даша красное атласное платьице. Одной рукой Макс придерживает за животик свою возлюбленную, а другую приложил к голове Даши.

Будущая мамочка расслабилась в руках своего мужчины и спокойно лежит, устремив взгляд на Макса.

В своем посте Максим рассказал, что готовится, как и его любимая, к партнерским родам. Макс заявил, что в школе при роддоме обучают быть настоящими родителями для будущего ребенка. А также помочь будущей мамочке легко родить.

"Каждой будущей маме важна поддержка и опора на родах, поэтому в этот воскресный день я осваиваю теорию в онлайн-школе будущих родителей", — написал Макс спутав дни недели.

Также экс-холостяк рассказал, что каждой мамочке нужна поддержка, и ею может стать кто угодно, главное, чтобы будущая мама доверяла этому человеку.

"Присутствовать на родах может, как муж, так и мама, сестра или близкая подруга – главное, это должен быть человек, которому вы доверяете и который сможет вас поддержать в самый ответственный момент", — уточнил Михайлюк.

Поклонники поддержали Макса, а также уточнили, что сегодня – суббота. Первой заметила неладное жена Михайлюка – Даша.

"Макс, сегодня суббота", - написала девушка.

Другие поклонники отметили, как здорово, что Макс поддерживает свою любимую в такой важный момент: "Очень рада за вас😍🔥❤️", "Очень красивые 😍😍будете очень хорошая семья 🔥❤️", "Максим, я слідкую за вами з першого випуску "Холостяк",ви справжній чоловік і тому, Даша може не хвилюватися на родах- у неї найкраща підримка👏", "Максим ви молодець, що підтримуєте Душу. Легких вам родів🤗🤗🤗".

Как известно, после шоу «Холостяк» Михайлюк довольно быстро расстался с его победительницей Дашей Ульяновой и нашел новую возлюбленную – модель Дарью Хлистун. Сейчас красотка ждет появления на свет их первенца, поэтому Макс много времени проводит с ней и регулярно делится их совместными фото.

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