Жена героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, недавно стала мамой

Модель, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины родила в конце апреля, передает Politeka.net. Счастливые родители не могут нарадоваться тому, что у них есть дочь.

В частности Макс Михайлюк регулярно публикует фото своей малышки и жены. Так, например, на новом фото "холостяк" запечатлел семью в самый неожиданный момент - как все лежат в постели, когда спят.

"Спят мои девочки❤️👨‍👩‍👧", - написал Михайлюк.

За семь часов публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Мои поздравления 🥳🥳🥳🥳 здоровья вашей принцессе 🥰🥰🥰", "Боже, аж не вериться. Недавно холостяк с вами смотрела, а уже отец маленькой принцессы 🔥😍", "Вот оно счастье😍😍😍", "Фото - Б.О.М.Б.А!!! В нём ВСЁ) вся жизнь, все отношения и весь смысл) круто, когда мужчина это замечает и проживает каждую минутку👏👏👏", "Такие класнючие❤️❤️❤️Счастье ,оно есть!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Девочки прекрасные 😍❤️😍 Счастье вашей семьи 🙌", "Хорошенькие 💕😍 обожаю вашу семью ❤️🙌 счастья вам огромного 💞 приезжайте в Одессу на отдых, когда подрастете 🏖⛱🌊", - написали пользователи сети.

Напомним, Даша Хлистун рассказала, что Макс Михайлюк познакомился с ней, написав ей в Инстаграм. По словам модели, она не подозревала что тот бывший герой "Холостяк-10", ведь Даша давно не смотрела это шоу.

Напомним, что жена "Холостяка" Михайлюка показала, что не всегда была красоткой, неожиданное фото: "Как видите..."

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