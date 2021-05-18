Бывший главную герой шоу «Холостяк» Макс Михайлюк показал, как ухаживает за своей новорожденной дочерью

Как известно, после «Холостяка» Михайлюк не смог построить отношений с Дашей Ульяновой, но вскоре начал встречаться с моделью Дарьей Хлистун. Пара сыграла свадьбу без лишней шумихи, а совсем недавно они стали родителями девочки.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Михайлюк показал, как проводит время с дочерью, пишет Politeka.net.

Так, бывший «холостяк» сделал селфи в лифте, держа на руках свою малышку, закутанную в пеленки. Макс широко улыбался и выглядел очень счастливым.

«Пошли гулять», - подписал фото бывший «холостяк».

Судя по кадрам, которые публикуют в соцсетях новоявленные родители, Михайлюк принимает активное участие в воспитании своей дочери.

Поклонники бурно отреагировали на его пост.

«Какой счастливый папочка, глаза аж светятся», «Какие вы сладкие», «Какой счастливый папочка, одно загляденье. Счастья вашей семье!», «Какая же искренняя и счастливая улыбка», «Максим вам к лицу отцовство! Вы замечательный отец», «Самый счастливый папа», «Наконец и Максим знает, что такое мужское счастье ... Будьте всегда такими улыбающимися, ведь Вам эта улыбка подходит», «У всех бы отцов так светились глаза», «Приятно смотреть», - пишут люди.

Напомним, "холостяк" Михайлюк не сдержал эмоций рядом со спящей женой и дочерью: "Кто больше устал?".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Михайлюк похвастался идеальной семьей с красоткой-моделью и дочерью: "О, какой волосатик".

Также Politeka писала, что "холостяк" Михайлюк показал любимую жену и новорожденную дочь в самый неожиданный момент: "Боже, аж не верится".