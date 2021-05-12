Бывший участник шоу "Холостяк" Макс Михайлюк в роли молодого отца не перестает радовать сеть

После шоу жизнь Макса сильно изменилась, хотя ему и не удалось сохранить отношения с девушкой, которая выиграла на проекте, он нашел свою половинку позже. Ею оказалась Дарья Хлистун – молодая украинская модель, которая успела прославиться довольно быстро.

Пара объявила о том, что стала мужем и женой без лишней суеты и внимания. Спустя три месяца пара стала родителями прекрасной дочери, фото которой сразу привлекло внимание сете.

Всем было любопытно, на кого же похода малышка. Пока что Макс показывать лицо ребенка не спешит, но уже во всю интригует домашними фото с семьей. В этот раз Макс показал милое фото спящих дам – уставшей Даши, которая спит возле дремлющей малышки.

«Кто больше устал? Мама или доця?», - коротко написал Макс.

Напомним, что только спустя пару месяцев пара раскрыла свои отношения. Более того, о беременности девушки стало известно лишь на шестом месяце ее беременности. Сейчас молодая мама уже выписалась из роддома и теперь новоиспеченные родители вовсю занимаются дочерью.

Не обходится и без счастливых фото с ребенком и Дарьей, которая пока что оставила карьеру модели: «Семья!❤️👨».

«Любите друг друга и пусть Ваша любовь приумножается с каждым днём ❤; Любим тебя сильно❤️; Вы пример для подражания!!! Будьте счастливы! ❤️😍; Это такое счастье ❤️; Классные 👍❤; Ви супер идеальни 😍🔥; Макс какие же вы классная и красивая пара😍 пусть ваша доченька принцесса растёт здоровенькой; Счастья вам))))❤️; О, какой волосатик❤», - пишут в ответ фанаты.

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