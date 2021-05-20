Дружина українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK), Ірина, постала у всій красі

Продюсер Ірина Монатік (Демічева) не тільки допомагає чоловікові розвивати кар'єру, але також встигає виховувати двох синів, Платона і Данила, пише Politeka.net.

Примітно, що вагітність і пологи ніяк не відбилися на фігурі зірки. Ірина виглядає вражаюче. Красуня підтримує форму, займаючись спортом. Про це свідчить одне з останніх фото.

Ірина позувала біля дзеркала, навівши на нього телефон. Красуня була в обтягуючому топіку тілесного кольору, а також в довгих лосинах і шортиках.

Зірка зробила високий пучок з волосся, щоб те не заважало їй займатися. Здається тренування пройшло успішно, про це говорить широка посмішка зірки.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс зробити це неможливо.

Раніше ми писали, що Ірина і Діма Монатік одружилися у 2012 році. На весіллі не було нікого, крім двох закоханих.

Артист згадав в одному з інтерв'ю, що вони розписалися, пішли в ресторан і замовили, що раніше ніколи не могли собі дозволити.

Співак розповів, що дуже любить свою дружину, і з нею він пройшов багато чого.

"Які б не відбувалися складності, а їх адже багато у всіх людей, я завжди можу покластися на свою дружину. Та навіть просто поговорити, душу вилити", - розповів Монатік.

Нагадаємо, що дружина Монатіка показала старших синів і звернулася до українців:"найкраще, що може статися".

Як повідомляла Politeka, Монатік ефектно змінив імідж, з'явившись з ірокезом: "треба з Даном Баланом заспівати".

Також Politeka писала, що дружина Монатіка вбила блискучим чином в сукні в обтяжку, чоловік не стримав емоцій: "як збираєшся провести цей вечір?".