Зірки "Ліги сміху" влаштували на сцені пікнік, показавши хитрого друга, який є у кожного

Вже багато років артисти веселять зі сцени українців комедійними виступами, передає Politeka.net.

Цього ж разу в офіційному акаунті студії" Квартал 95 " з'явилося смішне відео з хитрим другом. Так, команда " Ліги сміху" 30 + і Сергій Бабкін показали, як справжні друзі їздять на природу. Друга-зануду зіграв Сергій Бабкін. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

На кадрах команда грає на сцені випадок, як четверо друзів вирушили в ліс на шашлики.

"Дуже хитрий друг на шашликах - 30+. Сезон шашликів на природі відкритий!🏕 І такого друга ви дізнаєтеся і в своїй компанії🤦", - підписано кумедне відео.

Один нав'язливий друг, який, як впевнені "лігасмешнікі", є у кожної компанії, випускає свої таргани з голови і розповідає друзям, як і що правильно робити.

Діалог між гумористами про друга, який є в будь-якій компанії:

"Ох, хлопці. Природа, шашлички. Клас, що вибралися, взагалі супер".

"Ну-ну-ну, перевертай, перевертай, воно ж горить. Ааа, це колоди, вони ж повинні горіти, так? А що ви за м'ясо взяли? Польський кабан? А у мене є контакт Ніна-свинина, ох мяско у неї, вся податкова годується, чого не сказали?"

"А я люблю в кінці в юшку поліно".

"Це не вуха, це плов. А як ти плов робиш? Мені з Узбекистану привезли куркуму, що ж ви не сказали, я б взяв"

"Тонше ріж".

"Так візьми ніж і сам наріж".

"А я чужим ножем не ріжу".

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