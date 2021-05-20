Звезды "Лиги смеха" устроили на сцене пикник, показав хитрого друга, который есть у каждого

Уже много лет артисты веселят со сцены украинцев комедийными выступлениями, передает Politeka.net.

В этот же раз в официальном аккаунте студии "Квартал 95" появилось смешное видео с хитрым другом. Так, команда "Лиги смеха" 30+ и Сергей Бабкин показали, как настоящие друзья ездят на природу. Друга-зануду сыграл Сергей Бабкин. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах команда играет на сцене случай, как четверо друзей отправились в лес на шашлыки.

"Очень хитрый друг на шашлыках- 30+. Сезон шашлыков на природе открыт!🏕 И такого друга вы узнаете и в своей компании🤦", - подписано забавное видео.

Один навязчивый друг, который, как уверены "лигасмешники", есть у каждой компании, выпускает свои тараканы из головы и рассказывает друзьям, как и что правильно делать.

Диалог между юмористами о друге, который есть в любой компании:

"Ох, ребята. Природа, шашлычки. Клас, что выбрались, вообще супер".

"Ну-ну-ну, переворачивай, переворачивай, оно ж горит. Ааа, это бревна, они ж должны гореть, да? А что вы за мясо взяли? Польский кабан? А у меня есть контакт Нина-свинина, ох мяско у нее, вся налоговая кормится, чего не сказали?"

"А я люблю в конце в уху полено".

"Это не уха, это плов. А как ты плов делаешь? Мне из Узбекистана привезли куркуму, что ж вы не сказали, я бы взял"

"Тоньше режь".

"Так возьми нож и сам нарежь".

"А я чужим ножом не режу".

Напомним, что Кошевой из "Квартал 95", улетев с женой в Турцию, эмоционально обратился к украинцам: "Я очень надеюсь, мы...".

Как сообщала Politeka, "Квартал 95" с Кошевым и Ткачом хотели похвастаться, но вышло наоборот: "Салом заросли".

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" устроил дома настоящие бои, жена все сняла на камеру: "Брейк".