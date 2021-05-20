Відома модель Емілі Ратаковски на прогулянці показала, як сильно схудла після пологів

З настанням теплої погоди Емілі більше не ховається від камер і з гордістю ходить на прогулянці, показуючи форми у всій красі. Багатьом було сильно цікаво, як схудла Емілі і як змінилася в цілому після народження сина.

Так як супермодель завжди стверджувала, що їй до душі смачна їжа, а не дієтична, багато користувачів Instagram хотіли побачити, що зірка дійсно поправилася. Проте, Ратаковскі швидко взяла себе в руки і почала займатися фактично відразу після пологів.

План харчування і строгий режим (Ратаковскі не любить спорт) перетворили її в таку ж струнку красуню, якою вона була раніше. Більш того, Емілі не бачить сенсу показувати це, робити на собі акцент, тому все ще відмовляється розкривати секрет успішного схуднення.

Ми також писали, що після народження дитини в цілому показувала не фігуру, а свою дитину, присвячуючи свій час сім'ї і самій собі. Таким чином зірка звертала увагу на інші речі. Не обходилося і без лайфхаків по догляду за собою.

Також дівчина поділилася постом магазину, заради якого не тільки засвітилася вперше після пологів, але ще і розкрила піжаму, щоб показати тіло у всій красі.

"Це було записано до вагітності? що ?? !!! Мені потрібно знати; чорт, Емілі, хороша робота! Цілі👏; Як? У тебе тільки що народилася дитина! 🙄 ; Я маю на увазі, що ти виглядаєш так, ніби не народжувала!; А що так можна було? Отетерівши...; Прошу вибачення, але де животик після вагітності?; Виглядаєш приголомшливо; ти така красива, боже мій! У тебе тільки що народилася дитина!; Вона виглядає вогненною💗"»

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