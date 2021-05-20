Відома модель Емілі Ратаковски на прогулянці показала, як сильно схудла після пологів
З настанням теплої погоди Емілі більше не ховається від камер і з гордістю ходить на прогулянці, показуючи форми у всій красі. Багатьом було сильно цікаво, як схудла Емілі і як змінилася в цілому після народження сина.
Так як супермодель завжди стверджувала, що їй до душі смачна їжа, а не дієтична, багато користувачів Instagram хотіли побачити, що зірка дійсно поправилася. Проте, Ратаковскі швидко взяла себе в руки і почала займатися фактично відразу після пологів.
План харчування і строгий режим (Ратаковскі не любить спорт) перетворили її в таку ж струнку красуню, якою вона була раніше. Більш того, Емілі не бачить сенсу показувати це, робити на собі акцент, тому все ще відмовляється розкривати секрет успішного схуднення.
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Ми також писали, що після народження дитини в цілому показувала не фігуру, а свою дитину, присвячуючи свій час сім'ї і самій собі. Таким чином зірка звертала увагу на інші речі. Не обходилося і без лайфхаків по догляду за собою.
Також дівчина поділилася постом магазину, заради якого не тільки засвітилася вперше після пологів, але ще і розкрила піжаму, щоб показати тіло у всій красі.
"Це було записано до вагітності? що ?? !!! Мені потрібно знати; чорт, Емілі, хороша робота! Цілі👏; Як? У тебе тільки що народилася дитина! 🙄 ; Я маю на увазі, що ти виглядаєш так, ніби не народжувала!; А що так можна було? Отетерівши...; Прошу вибачення, але де животик після вагітності?; Виглядаєш приголомшливо; ти така красива, боже мій! У тебе тільки що народилася дитина!; Вона виглядає вогненною💗"»
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