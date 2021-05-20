Известная модель Эмили Ратаковски на прогулке показала, как сильно похудела после родов

С наступлением теплой погоды Эмили больше не прячется от камер и с гордостью расхаживает на прогулке, показывая формы во всей красе. Многим было сильно интересно, как похудела Эмили и как изменилась в целом после рождения сына.

Так как супермодель всегда утверждала, что ей по душе вкусная еда, а не диетическая, многие пользователи Инстаграм хотели увидеть, что звезда действительно поправилась. Тем не менее, Ратаковски быстро взяла себя в руки и начала заниматься фактически сразу после родов.

План питания и строгий режим (Ратаковски не любит спорт) превратили ее в такую же стройную красавицу, какой она была ранее. Более того, Эмили не видит смысла показывать это, делать на себе акцент, поэтому все еще отказывается раскрывать секрет успешного похудения.

Мы также писали, что после рождения ребенка в целом показывала не фигуру, а своего ребенка, посвящая свое время семье и самой себе. Таким образом звезда обращала внимание на другие вещи. Не обходилось и без лайфхаков по уходу за собой.

Также девушка поделилась постом магазина, ради которого не только засветилась впервые после родов, но еще и распахнула пижаму, чтобы показать тело во всей красе.

«Это было записано до беременности? что ?? !!! Мне нужно знать; черт возьми, Эмили, хорошая работа! Цели👏; Как? У тебя только что родился ребенок! 🙄; Я имею в виду, что ты выглядишь так, будто не рожала!; А что так можно было? Обалдеть...; Прошу прощения, но где животик после беременности?; Выглядишь потрясающе; Ты такая красивая, боже мой! У тебя только что родился ребенок!; Она выглядит огненной💗».

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