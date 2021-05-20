Відома українська гімнастка Даша Ульянова, переможниця шоу "Холостяк", показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є майстром спорту України з гімнастики. Дівчина минулого року підкорила шоу" Холостяк", ставши улюбленицею українців. Зараз красуня активно веде блог, радуючи фанатів новим контентом.

На фото Даша позувала в міні-бікіні біля Пальми. Дівчина вигнулася, демонструючи розкішну фігуру і волосся, які залишила розпущеним. Також можна помітити величезну родимку під рукою

Фанати відразу почали ставити лайки і коментувати фотографію:

"Яке негарне родима пляма", "Казка 2021 року", "третя", " перше що кидається в очі то це пляма ... я як езотерик скажу вам що хіба пляма де б воно не було на одязі або на тілі, хіба це може бути краство ... так я негарно зробила, що написала такий огидний коммент, але захотілося спробувати бути Хейтером. Настрій сьогодні такий".

Повідомлялося, що українська гімнастка Даша Ульянова поскаржилася на болі і попросила поради українців.

Цього разу Даша в соціальній мережі опублікувала фото, на якому вона робить селфі. Ульянова запитала фоловерів, хто знає хорошого травматолога в Києві.

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