Известная украинская легкоатлетка Даша Ульянова показала себя, ответив на вопрос

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова стала популярным блогером после того, как победила на шоу "Холостяк". За девушкой стали следить сотни тысяч украинцев и красотка старается их не разочаровывать, постоянно публикуя интересный контент.

В этот раз Ульянова решила поговорить со своими фанатами.

"Задайте мне вопрос", - предложила девушка.

"Уход за волосами?", - спросила одна из фанаток.

"Волосы сейчас не в самом лучшем состоянии, вообще", - написала в ответ красотка.

На кадрах, которыми Ульянова сопроводила ответ, девушка позировала ночью и демонстрировала свои волосы. Длинные локоны можно было легко оценить крупным планом.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно девушку засыпают комплиментами: "Роковая красотка".

Сообщалось, что победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова поделилась полезными советами и новыми яркими фото с отдыха на Сейшелах.

Даша решила поделиться с подписчиками полезным постом с советами, которые пригодятся в подобном путешествии.

«Сколько бы вы ни путешествовали, вопрос, что понадобится в поездке, всегда актуален. Что же стоит взять с собой на Сейшелы? Рассмотрим необходимый трэвел-набор», - написала Ульянова.

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