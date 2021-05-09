Победительница романтического реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала горячие кадры из джакузи

Как пишет Politeka.net , известная блогерша и гимнастка Даша Ульянова, которое в свое время стала победительницей романтического реалити-шоу "Холостяк", часто радует публику яркими кадрами из своей насыщенной жизни на странице в Instagram. Недавно красотка отправилась отдыхать на Сейшелы, откуда теперь часто выкладывает жаркие фото.

Недавно красотка поделилась кадрами роскошного утра в джакузи. Девушка запечатлена в воде с пеной, но это не срыло ее упругие формы. Как видно, понежиться в джакузи Даша пришла в смелом белом бикини, она повернулась к камере спиной, демонстрируя аппетитные ягодицы. Ее волосы мокрые и небрежно уложенные, а лица почти не видно, красотка держит в руках бокал шампанского.

В подписи к публикации Ульянова написала: "А как выглядит ваше идеальное утро?". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые фото гимнастки, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Кайф. Верю, что у каждого из нас будет такое утро!", "Именно так и должно выглядеть", "Сногсшибательно", "Шикарная фотография", "Вау, это просто шикарно", "Нереальная", "Супер", "Красотка", "Фантастика", - пишут фанаты.

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова задрала ногу, показав мастерство акробатики на пляже: "Баловница".

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