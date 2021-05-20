Известная украинская гимнастка Даша Ульянова, победительница шоу "Холостяк", показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является мастером спорта Украины по гимнастике. Девушка в прошлом году покорила шоу "Холостяк", став любимицей украинцев. Сейчас красотка активно ведет блог, радуя фанатов новым контентом.

На фото Даша позировала в мини-бикини у пальмы. Девушка выгнулась, демонстрируя роскошную фигуру и волосы, которые оставила распущенными. Также можно заметить огромную родинку под рукой

Фанаты сразу начали ставить лайки и комментировать фотографию:

"Какое некрасивое родимое пятно", "Сказка 2021 года", "Третья", "первое что бросается в глаза то это пятно ... я как эзотерик скажу вам что разве пятно где бы оно не было ли на одежде или на теле, разве это может быть краство ... так я некрасиво сделала, что написала такой отвратительный коммент, но захотелось попробовать быть Хейтером. Настроение сегодня такое".

Сообщалось, что отечественная гимнастка Даша Ульянова пожаловалась на боли и попросила совета украинцев.

В этот раз Даша в социальной сети опубликовала фото, на котором она делает селфи. Ульянова спросила фолловеров, кто знает хорошего травматолога в Киеве.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова хвастнула перед украинцами своими изысками

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