Відома українська співачка Надя Дорофєєва блиснула оновленою зачіскою біля розкішної машини

Як пише Politeka.net, співачка, яка готує свій перший сольний концерт у Києві, влаштувала іменний конкурс, переможець якого виграє машину. Щоб нагадати шанувальникам про правила конкурсу, Дорофєєва сфотографувалася поруч з головним призом, засвітивши розкішну зачіску.

Як відомо, 31-річна Дорофєєва вже довгий час є іконою стилю для молоді. Підлітки прагнуть копіювати її імідж, а її зачіски повторюють сотні дівчат по всій країні. На цей раз Дорофєєва засвітилася з хвостом і подовженою чолкою. Було видно, що вона знову освітлила волосся. Співачка широко посміхалася, демонструючи свою красу.

У коментарях шанувальники залишили їй масу приємних слів. Деяким здалося, що на фото артистка схожа на голлівудську актрису Анджеліну Джолі.

«До біса мустанг, ви подивіться яка, ну яка краса», "Чудес на світі не буває!", "Мрія", "Краща", "красива", "Ти наша найкрасивіша!", "Надь, ти тааака мила тут", "Анджеліна Джолі", - пишуть користувачі Мережі.

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