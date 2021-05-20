Елегантність у неї в крові

Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, яку назвали на честь знаменитої бабусі Софії Ротару, прогулялася по весняному Нью-Йорку

Як пише Politeka.net, 19-річна Соня довгий час живе і навчається в США. Вона обожнює гуляти, що видно по її Instagram. Щодня красуня ділиться з шанувальниками фотографіями зі своїх прогулянок. Варто відзначити, що дівчина дуже ретельно ставиться до своїх виходів на вулицю. Кожен образ Євдокименко - це стильний лук, який мріють повторити її підписники. Незважаючи на юний вік, Софії вдається виглядати доглянутою і витонченою. Невід'ємною частиною її повсякденного гардероба є аксесуари.

Цього разу Євдокименко позувала в безформній міні-сукні, яка абсолютно не підкреслювала вигини її фігури, зате робила акцент на струнких ніжках дівчини. Соня доповнила образ півчобітками і сумкою.

"Улюблені місця для прогулянок", - підписала фото дівчина.

У коментарях їй залишили кілька приємних відгуків.

"Розумниця і красуня Софія! Будь щаслива!", "Красуня", «Браво», "тобі дуже красиво в цій сукні", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що минулого року Євдокименко вперше показала публіці нового бойфренда - 32-річного IT-підприємця, віце-президента з маркетингу компанії Readdle Дениса Жаданова.

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