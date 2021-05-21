Відома співачка Тіна Кароль, яка є однією з найзавидніших холостячок України, натякнула, що хоче ще дітей

Як пише Politeka.net, в інтерв'ю Каті Осадчій співачка вже говорила про те, що мріє про доньку. Тоді Кароль заявила, що хотіла б народити дочку від коханого чоловіка, але якщо це не станеться з коханою людиною, вона готова до інших варіантів. Наприклад, до того, щоб удочерити дитину. Визнання Кароль породило багато чуток в мережі, а шанувальники стали мріяти про спільну дитину Тіни і Дана Балана. На фан-сторінках навіть з'явилися згенеровані обличчя дітей, які могли б з'явитися у пари.

У свіжих сторіс Кароль знову підняла тему дітей. Вона опублікувала селфі зі своїм 12-річним сином Веніаміном. Хлопчик вже сильно підріс і наздогнав маму по зросту.

"Моє пташеня вже вище мене! Потрібні ще пташенята", - підписала фото артистка.

Як відомо, Тіна Кароль була одружена лише одного разу. Її чоловіком був її продюсер Євген Огір, який помер від раку в 2013 році. З тих пір співачка самотня, вона виховує сина самостійно.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль презентувала колекцію дизайнерських хусток. Співачка створила колекцію дизайнерських хусток на голову разом з українським брендом. До цього співачка випустила панчохи і колготи з назвою своєї пісні.

Нагадаємо, що Кароль у чорній сукні пересварила фанатів, що сталося: "у прольоті, як завжди".

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