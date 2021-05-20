Відома співачка Тіна Кароль презентувала колекцію дизайнерських хусток

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, якій довгий час приписували роман з молдавським виконавцем Даном Баланом, нещодавно разом з одним з брендів презентувала колекцію дизайнерських хусток на голову з італійського шовку. Фото і відео, на яких зірка позує в цих хустках, рекламуючи їх, опублікували на фан-сторінках, присвячених співачці.

Так, на одному з нових фото Тіна з'явилася в сміливому образі з хусткою на голові. Перед камерою красуня постала в білосніжному боді, яке ледь утримує її розкішне пружне декольте. При цьому якраз на груди падає яскравий промінь сонця, підкреслюючи принади зірки. Волосся співачки розпущене і акуратно укладене під хустку, а на її обличчі легкий макіяж, вона не дивиться в камеру.

У підписі до кадру повідомили вартість хустки - 1550 гривень, вона складається з італійського шовку і представлена у двох колірних гамах. Фанати в захваті від нового образу красуні, Кароль засипають компліментами в коментарях: "Красива хустинка і красива Тіна", "Дуже красиво", "Це дуже красиво", "Вау, це нереально. Дуже красиво", "Незрівнянно", "Чарівно", "Як красиво".

Нагадаємо, що нещодавно Дан Балан, якому приписували роман з Тіною Кароль, відкрито заявив, що вони не перебувають у романтичних стосунках. За словами артиста, ще на "Голосі країни" між ним і Тіною виникла взаємна симпатія, але вони не стали парою. Після таких заяв фанати звинуватили зірок в імітації відносин заради рейтингів.

Нагадаємо, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки: "вийде у кожної господині".

Як повідомляла Politeka, Кароль зізналася, кому належить її серце, і це не Балан: "Люблю його шалено".

Також Politeka писала, Тіна Кароль закотила сцену ревнощів відомому ведучому: "Хто тут була до мене?".