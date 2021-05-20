Известная певица Тина Кароль презентовала коллекцию дизайнерских платков

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которой долгое время приписывали роман с молдавским исполнителем Даном Баланом, недавно вместе с одним из брендов презентовала коллекцию дизайнерских платков на голову из итальянского шелка. Фото и видео, на которых звезда позирует в этих платках, рекламируя их, опубликовали на фан-страницах, посвященных певице.

Так, на одном из новых фото Тина появилась в смелом образе с платком на голове. Перед камерой красотка предстала в белоснежном боди, которое едва удерживает ее роскошное упругое декольте. При этом как раз на грудь падает яркий луч солнца, подчеркивая прелести звезды. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены под платок, а на ее лице легкий макияж, она не смотрит в камеру.

В подписи к кадру сообщили стоимость платка – 1550 гривен, он состоит из итальянского шелка и представлен в двух цветовых гаммах. Фанаты в восторге от нового образа красотки, Кароль засыпают комплиментами в комментариях: "Красивый платочек и красивая Тина", "Очень красиво", "Это очень красиво", "Вау, это нереально. Очень красиво", "Бесподобно", "Волшебно", "Как красиво".

Напомним, что недавно Дан Балан, которому приписывали роман с Тиной Кароль, открыто заявил, что они не состоят в романтических отношениях. По словам артиста, еще на "Голосе країни" между ним и Тиной возникла взаимная симпатия, но они не стали парой. После таких заявлений фанаты обвинили звезд в имитации отношений ради рейтингов.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

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