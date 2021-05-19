Популярна співачка Тіна Кароль здивувала новим образом і заінтригувала концертами

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль має величезний фан-клуб, який ретельно стежить за її життям. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених артистці, де шанувальники обмінюються фото, Відео та новинами, щодо зірки. Так нещодавно на одній з таких фанатських сторінок опублікували чарівне фото співачки, на якому вона з'явилася в сміливому образі, а в підписі до кадру розповіли про літні концерти.

На новому знімку Тіна зображена на світлому тлі, вона присіла навпочіпки, спокусливо вигнувши спину. Перед камерою красуня з'явилася в маленькій чорній сукні цікавого фасону з вирізами на спині і подолі. Цей наряд красиво підкреслив витончену фігуру зірки і всі її вигини. Волосся співачки зібране в акуратну зачіску, а на обличчі легкий макіяж, вона млосно дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії написали список міст і дат, де будуть проходити концерти Кароль. Треба сказати, що ця публікація викликала бурхливу дискусію в коментарях, багато фанатів незадоволені, що Тіна не приїде з концертом в їх міста. "Київ і Черкаси, дасть Бог", "Тіночка, чекаємо тебе з концертом в Дніпрі. Ми тебе і твої пісні дуже любимо", "Львів дуже чекає", "Полтави не видно і не чути", "Київ, дочекалися", "Я так розумію, що Чернігів в прольоті як завжди", - пишуть в коментарях.

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