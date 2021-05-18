Не все верят в их дружбу

Тина Кароль продемонстрировала свою близость с известным украинским ведущим Юрием Горбуновым на эмоциональном фото

Новый снимок артистов появился на одной из фан-страниц певицы в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Кароль и Горбунов давно знают друг друга. За годы совместной работы на «Танцях з зірками» они заметно сблизились и теперь многие поклонники считают их друзьями.

На фото ведущий и певица смотрят друг на друга. При этом, Горбунов улыбается, слегка приоткрыв рот, а вот Кароль раскрыла рот очень широко. В руках у певицы можно увидеть большой букет цветов, поэтому можно предположить, что дело происходило на публичном мероприятии.

«Если дружить, то только так «, - говорится в подписи к снимку.

Поклонники Кароль тут же отреагировали на этот пост. Многие из них при этом усомнились в том, что артисты действительно дружат в жизни.

«они земляки из Ивано-Франковщины...просто поддерживают друг друга в работе, а за кулисами у каждого свое окружение», «На тв они друзья) а в жизни? Горбунов и Потап кумовья - не забывайте!», «согласна. Не все, что на экране, ровно так и в жизни. Тина ведь сама говорила, что у нее нет друзей в шоу-бизнесе», «Молодцы Тина и Юра. прекрасные друзья, которые в любую минуту придут на помощь», «Мне одной кажется что она его хочет съесть», - пишут люди.

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