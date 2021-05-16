Известная украинская певица Тина Кароль решила пролить свет на слухи о романе с молдавским музыкантом Даном Баланом
Как передает Politeka.net, артисты на протяжении двух лет были коллегами на вокальном проекте «Голос страны». Между ними завязались очень теплые отношения, которые постоянно подогревались флиртом в прямом эфире.
Поклонники звезд мечтали, чтобы они стали парой, но этого не произошло. Долгое время артисты хранили молчание, не комментируя свои отношения. Недавно продюсер «1+1» Владимир Завадюк заявил, что роман между Тиной и Даном был "создан синтетически" ради рейтингов программы.
Первым прервал молчание Дан Балан, который отметил, что никогда не заявлял о какой-либо связи между ними, кроме дружеской.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Алина Гросу засветила Билык без макияжа и подшутила над Поляковой: "Кто-то лежал на Оле"
К Земле несется огромный астероид, появилось предупреждение NASA: когда это произойдет
Замешанная в скандале с разводом Дзидзьо Цибульская открылась перед Осадчей: "Рассказала все, как есть"
"Закрыла собой ребенка": 27-летняя учительница стала жертвой трагедии в Казани, последние фото девушки
«То, что вы видели в эфирах "Голоса", – это была искренняя симпатия, а дальше люди сами додумывали, сами напридумывали и сами решили, что был какой-то обман», - заявил артист.
Позже и Тина решила прокомментировать слова коллеги.
«Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренны и это наша история. Как будет дальше – это наш secret paradise», - написала певица.
Напомним, что Кароль устроила "сеанс" соблазна в машине после смены имиджа: "Беги, Тин, беги...".
Как сообщала Politeka, Кароль устроила "девичник" вместе с Саниной и похвасталась домашними кадрами: "А мы тут не одни...".
Также Politeka писала, что Тина Кароль «открестилась» от участия в «Славянском базаре», который бойкотируют MARUV и Винник: «Имела ввиду…».