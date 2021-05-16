Известная украинская певица Тина Кароль решила пролить свет на слухи о романе с молдавским музыкантом Даном Баланом

Как передает Politeka.net, артисты на протяжении двух лет были коллегами на вокальном проекте «Голос страны». Между ними завязались очень теплые отношения, которые постоянно подогревались флиртом в прямом эфире.

Поклонники звезд мечтали, чтобы они стали парой, но этого не произошло. Долгое время артисты хранили молчание, не комментируя свои отношения. Недавно продюсер «1+1» Владимир Завадюк заявил, что роман между Тиной и Даном был "создан синтетически" ради рейтингов программы.

Первым прервал молчание Дан Балан, который отметил, что никогда не заявлял о какой-либо связи между ними, кроме дружеской.

«То, что вы видели в эфирах "Голоса", – это была искренняя симпатия, а дальше люди сами додумывали, сами напридумывали и сами решили, что был какой-то обман», - заявил артист.

Позже и Тина решила прокомментировать слова коллеги.

«Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренны и это наша история. Как будет дальше – это наш secret paradise», - написала певица.

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