Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася роликом, відзнятим в рамках виходу нового альбому

Пару місяців тому Кароль зважилася відступити від класичного образу і випустила вже три пісні в новому стилі. Експериментуючи з нарядами, манерою виконання і навіть стилем зйомки кліпу, Кароль дуже змінилася.

Зміни в образі від скромниці до зухвалої Діви, яка знає собі ціну, не пройшли без сліду, адже тепер багато шанувальників і навіть колеги почали критикувати зірку за сміливість і шукати в ній вади, щоб присоромити. Проте більшості аудиторії Кароль припали до душі такі зміни.

У новому відео до альбому "Красиво" Кароль постала в незвичайному вбранні з вирізами, підкреслила фігуру модною сукнею і не стала скромничати.

"Вільно біжить вона!",- сказано в підписі Тіни до ролика "Красиво".

«Біжи, Тин, Біжи...; біжимо на світ❤️; краща❤️❤️; краще не бігти, а зробити по факту. Зараз це не вільний біг); добігалася вже☺️; а може вистачить бігати? У цьому бігу і полягає проблема в останні пів року. Від проблеми не втекти, поки її нормально не вирішити.🙃 ; Здається, що всі біжать від пояснень. 🙄 ; Біжи, дорога, біжи; схоже щось відбувається...",- пишуть фанати.

Тіна Кароль на початку кар'єри виглядала дуже ефектно, адже експериментувала і шукала себе. Проте, її стиль залишався приблизно однаковим: короткі сукні, джинси, яскраві принти на кофтинках і навіть кілька незвичайних печен з завзятим ритмом.

Довге волосся, завиті в кучері, зробили Тіну вельми кокетливою. Як можна помітити на архівному відео, вона також воліла більш відкриті виступи. Якщо зараз Кароль знову змінила образи, почала виконувати пісні в новому напрямку і відійшла від класичних нарядів, то раніше артистка була досить скромною багато років.

Нагадавши, Дан Балан перервав мовчання, розкривши правду про роман з Кароль

А ще Politeka писала, що відомий продюсер жорстко "проїхався" по Тіні Кароль після її заяви

Також Politeka повідомляла, що мама Дана Балана влаштувала Кароль сюрприз, раптово з'явившись на сцені