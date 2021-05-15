Известная украинская певица Тина Кароль поделилась роликом, отснятым в рамках выхода нового альбома

Пару месяцев назад Кароль решилась отступить от классического образа и выпустила уже три песни в новом стиле. Экспериментируя с нарядами, манерой исполнения и даже стилем съемки клипа, Кароль очень преобразилась.

Перемены в образе от скромницы до дерзкой дивы, знающей себе цену, не прошли без следа, ведь теперь многие поклонники и даже коллеги начали критиковать звезду за смелость и искать в ней изъяны, чтобы пристыдить. Тем не менее большинству аудитории Кароль пришлись по душе такие перемены.

В новом видео к альбому «Красиво» Кароль предстала в необычном наряде с вырезами, подчеркнула фигуру модным платьем и не стала скромничать.

«Свободно бежит ОНА!», - сказано в подписи Тины к ролику «Красиво».

«Беги, Тин, Беги...; бежим на свет❤️; лучшая❤️❤️; Лучше не бежать, а сделать по факту. Сейчас это не свободный бег); добегалась уже ✌️; А может хватит бегать? В этом беге и заключается проблема в последние пол года. От проблемы не убежать, пока ее нормально не решить.🙃; Кажется, что все бегут от объяснений. 🙄; Беги, дорогая, беги; Похоже что-то происходит...», - пишут фанаты.

Тина Кароль в начале карьеры выглядела очень эффектно, ведь экспериментировала и искала себя. Тем не менее, ее стиль оставался примерно одинаковым: короткие платья, джинсы, яркие принты на кофточках и даже несколько необычных печен с задорным ритмом.

Длинные волосы, завитые в кудри, сделали Тину весьма кокетливой. Как можно заметить на архивном видео, она также предпочитала более открытые выступления. Если сейчас Кароль снова сменила образы, начала исполнять песни в новом направлении и отошла от классических нарядов, то раньше артистка была довольно скромной многие годы.

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