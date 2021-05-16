Так, що ж відбувається насправді

У Тіни Кароль відреагували на інформацію ЗМІ про те, що вона виступити на фестивалі «Слов'янський базар» в білоруському Вітебську

Як відомо, фестиваль проводиться під патронатом напівлегітимного президента Олександра Лукашенка. Тому заява про участь Кароль викликала бурхливу реакцію.

У команді Кароль поспішили прояснити ситуацію. Представники співачки стверджують, що вона неправильно зрозуміла питання журналіста білоруського каналу ОНТ про її участь у скандальному фестивалі, передає НВ Life.

"Питання про участь Тіни Кароль в Слов'янському базарі 2021 було поставлено каналом ОНТ в інтерв'ю по Zoom з переривчастим зв'язком. Відповідаючи на питання, співачка мала на увазі, що збирається в майбутньому приїхати в Білорусь зі своїми сольними концертами. Участь співачки у фестивалі Слов'янський базар 2021 не запланована", - зазначив представник Кароль.

Раніше в мережі з'явилося відео, в якому Кароль в розмові з білоруськими журналістами каже: «О, я не дам вам занудьгувати! А я буду, приїду".

До слова, минулого року Кароль брала участь у фестивалі разом з Таїсією Повалій, Іриною Білик та іншими.

Зазначимо, раніше цього року від поїздки в сусідню країну відмовилися Олег Винник, Еліна Іващенко, MARUV, і навіть ведучі Тимур Мірошниченко та Андрій Доманський.

Організатори фестивалю поспішили назвати ім'я нової ведучої-Українки Оксани Антонюк.

Антонюк-режисер-постановник ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Вона не раз брала участь у фестивалі.

Однак цього разу, Оксана Антонюк повідомила, що не отримувала запрошення від фестивалю, але підтвердила, що до неї неодноразово зверталися організатори заходу.

"Я не знаю, що буде сьогодні ввечері, не те, що буде через півроку. Все залежить від обставин, в тому числі від стану здоров'я. Враховуючи події, що відбуваються в нашій країні і в Білорусі, враховуючи політичну ситуацію, я намагаюся нічого не говорити і не планувати», — заявила Антонюк.

Тим часом в афіші фестивалю 2021 року у Вітебську були заявлені такі імена: Олександр Буйнов, Стас П'єха, Аніта Цой, Михайло Галустян, Зара, Аліна Артц, Сергій Пєнкін, Emin, а також Ізраїльський джазмен Леонід Пташка та інші.

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