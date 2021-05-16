Так, что же происходит на самом деле

У Тины Кароль отреагировали на информацию СМИ о том, что она выступить на фестивале «Славянский базар» в белорусском Витебске

Как известно, фестиваль проводится под патронатом полулегитимного президента Александра Лукашенко. Поэтому заявление об участии Кароль вызвала бурную реакцию.

В команде Кароль поспешили прояснить ситуацию. Представители певицы утверждают, что она неправильно поняла вопрос журналиста белорусского канала ОНТ о ее участии в скандальном фестивале, передает НВ Life.

«Вопрос об участии Тины Кароль в Славянском базаре 2021 был задан каналом ОНТ в интервью по Zoom с прерывистой связью. Отвечая на вопрос, певица имела в виду, что собирается в будущем приехать в Беларусь со своими сольными концертами. Участие певицы в фестивале Славянский базар 2021 не запланировано», — отметил представитель Кароль.

Ранее в Сети появилось видео, в котором Кароль в разговоре с белорусскими журналистами Говорит: «О, я не дам вам заскучать! А я буду, приеду».

К слову, в прошлом году Кароль участвовала в фестивале вместе с Таисией Повалий, Ириной Билык и другими.

Отметим, ранее в этом году от поездки в соседнюю страну отказались Олег Винник, Элина Иващенко, MARUV, и даже ведущие Тимур Мирошниченко и Андрей Доманский.

Псле этого организаторы фестиваля поспешили назвать имя новой ведущей — украинки Оксаны Антонюк.

Антонюк — режиссер-постановщик ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины. Она не раз принимала участие в фестивале.

Однако в этот раз, Оксана Антонюк сообщила, что не получала приглашения от фестиваля, но подтвердила, что к ней неоднократно обращались организаторы мероприятия.

«Я не знаю, что будет сегодня вечером, не то, что будет через полгода. Все зависит от обстоятельств, в том числе от состояния здоровья. Учитывая события, происходящие в нашей стране и в Беларуси, учитывая политическую ситуацию, я стараюсь ничего не говорить и не планировать», — заявила Антонюк.

Тем временем в афише фестиваля 2021 года в Витебске были заявлены такие имена: Александр Буйнов, Стас Пьеха, Анита Цой, Михаил Галустян, Зара, Алина Артц, Сергей Пенкин, Emin, а также израильский джазмен Леонид Пташка и другие.

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