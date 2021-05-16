Артистка раньше была другой

Известная украинская певица Тина Кароль не так часто меняла стиль, однако со временем ее стало не узнать

Тина Кароль в начале карьеры выглядела очень эффектно, ведь экспериментировала и искала себя. Тем не менее, ее стиль оставался примерно одинаковым: короткие платья, джинсы, яркие принты на кофточках и даже несколько необычных печен с задорным ритмом.

Длинные волосы, завитые в кудри, сделали Тину весьма кокетливой. Как можно заметить на архивном видео, она также предпочитала более открытые выступления. Если сейчас Кароль снова сменила образы, начала исполнять песни в новом направлении и отошла от классических нарядов, то раньше артистка была довольно скромной многие годы.

«сейчас её конечно не узнать 💗; Но она всегда для нас маленькая, хрупкая девочка❤️ Как и сейчас🔥», - пишут поклонники, которые сравнивают теперешние луки Тины с ее образами из прошлого.

Отметим, Тина Кароль стала успешной украинской певицей. Не так давно артистка выпустила альбом "Красиво", а сейчас отправилась отдыхать с сыном на Сейшельские острова. После этого, не так давно, красотка решила показать в Инстаграм, как проходит отпуск.

На новых фото Тина снимала себя, нагнувшись над объективом. Красотка без стыда показала пышный бюст в белой кофточке с декольте.

"Вот это ракурс, я по"С такими фото утро прекрасное", "Смотрим выше, девочки!) Самая красивая", "Взгляд прям в душу", "Желаю вам нереально-крутого дня", "Доброе утро и удачного дня".

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