Солістка популярної української групи The Hardkiss вирішила зустрітися з Тіною Кароль після її відпустки

Як відомо, один з найпопулярніших українських колективів, група «The Hardkiss» отримала рекордну кількість статуеток після перемоги на церемонії "Yuna". Справа в тому, що група зібрала відразу п'ять статуеток. Причому ажіотаж через це був не малий.

На церемонії вручення колега Юлії-Тіна Кароль не була присутня, але як тільки приїхала з відпустки, відразу зустрілася з подругою. Тіна і Юлія почали дуже добре спілкуватися після того, як записали пісню для одного фільму. Кароль навіть підтримувала Юлію на проекті» Танці з зірками " і станцювала з нею у фіналі.

"Кукусікі, а ми тут не одні! А куди я прийшла?"- одночасно засміялися Тіна і Юлія, позуючи на камеру разом зі своїми нагородами.

"Як добре бачити Тиночку веселу і задоволену, а ще з Юлечкой поруч і з нагородами! Будьте щасливі дівчатка😍 і продовжуйте творити👏 🔥; може все-таки другий дует?); Це сон? 😅❤❤ Я в шоці; самі самі 🔥 🔥 🔥 от би ще раз на цьому дивані народився новий хіт❤❤️; чекаємо наступний дует👏; наші кращі; найкращі і найрідніші.❤ ️ 😍 ; Класні подружки...у яких все по феншую🔥"»

Відзначимо, останні три місяці фанати тільки й обговорюють оновлений образ Кароль і її новий стиль в кліпах.

Зміни в образі від скромниці до зухвалої Діви, яка знає собі ціну, не пройшли без сліду, адже тепер багато шанувальників і навіть колеги почали критикувати зірку за сміливість і шукати в ній вади, щоб присоромити. Проте більшості аудиторії Кароль припали до душі такі зміни.

У новому відео до альбому "Красиво" Кароль постала в незвичайному вбранні з вирізами, підкреслила фігуру модною сукнею і не стала скромничати.

"Вільно біжить вона!",- сказано в підписі Тіни до ролика "Красиво".

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