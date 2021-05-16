Солистка популярной украинской группы The Hardkiss решила встретиться с Тиной Кароль после ее отпуска

Как известно, один из самых популярных украинских коллективов, группа «The Hardkiss» получила рекордное количество статуэток после победы на церемонии "Yuna". Дело в том, что группа собрала сразу пять статуэток. Причем ажиотаж из-за этого был не малый.

На церемонии вручения коллега Юлии – Тина Кароль не присутствовала, но как только приехала из отпуска, сразу встретилась с подругой. Тина и Юлия начали весьма хорошо общаться после того, как записали песню для одного фильма. Кароль даже поддерживала Юлию на проекте «Танці з зірками» и станцевала с ней в финале.

«Кукусики, а мы тут не одни! А куда я пришла?» - одновременно засмеялись Тина и Юлия, позируя на камеру вместе со своими наградами.

«Как хорошо видеть Тиночку веселую и довольную, а ещё с Юлечкой рядом и с наградами! Будьте счастливы девочки😍 И продолжайте творить👏🔥; Может все-таки второй дуэт?); Это сон? 😅❤❤ Я в шоке; Самые самые🔥🔥🔥 вот бы ещё раз на этом диване родился новый хит😉❤️; ждём следующий дуэт👏; Наши лучшие; Самые лучшие и самые родные.❤️😍; Классные подружки...у которых всё по феншую🔥».

Отметим, последние три месяца фанаты только и обсуждают обновленный образ Кароль и ее новый стиль в клипах.

Перемены в образе от скромницы до дерзкой дивы, знающей себе цену, не прошли без следа, ведь теперь многие поклонники и даже коллеги начали критиковать звезду за смелость и искать в ней изъяны, чтобы пристыдить. Тем не менее большинству аудитории Кароль пришлись по душе такие перемены.

В новом видео к альбому «Красиво» Кароль предстала в необычном наряде с вырезами, подчеркнула фигуру модным платьем и не стала скромничать.

«Свободно бежит ОНА!», - сказано в подписи Тины к ролику «Красиво».

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