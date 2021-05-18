Теперь меня режешь при всех

Известная певица Тина Кароль ответила молдавскому исполнителю Дану Балану после его заявлений об отношениях

Как передает Politeka.net, Дану Балану и Тине Кароль приписывают роман после проекта "Голос", где они были судьями два года. Между ними завязались загадочные отношения. Пара позволяла себе кокетничать и флиртовать в прямом эфире. Большинство поклонников считают, что за этими милостями кроется нечто больше, чем просто флирт.

Так, после заявления Дана Балана, что у них были исключительно дружеские отношения, Тина Кароль не стала молчать. Певица опубликовала в своем аккаунте в Инстаграм загадочные слова и не сказала, кому их адресует на самом деле. Об этом можно только догадываться.

"Ты был выдуман где-то из сгоревших надежд, сделан из пепла. Теперь меня режешь при всех, а я тебе не прощу это, а я не отпущу это, нет", - написала Тина Кароль в сториз, опубликовав свое фото без макияжа и прически, простую и настоящую.

Дан Балан не часто балует моментами своей жизни поклонников в Сети. А когда недавно поделился свежим фото, напомнил фанатам о красивых отношениях с Кароль, за которыми вся страна наблюдала на экранах.

Дан Балан раньше заявил, что никогда не говорил о какой-либо связи между ними, кроме дружеской.

"То, что вы видели в эфирах "Голоса", – это была искренняя симпатия, а дальше люди сами додумывали, сами напридумывали и сами решили, что был какой-то обман", - заявил артист.

Тина Кароль решила прокомментировать ситуацию.

"Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренны и это наша история. Как будет дальше – это наш secret paradise", - заявила певица.

Напомним, недавно продюсер "1+1" Владимир Завадюк заявил, что роман между Тиной и Даном был "создан синтетически" ради рейтингов программы.

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