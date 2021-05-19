Комики Евгений Кошевой и Степан Казанин из "Квартал 95" насмешили сценкой с певицей Тиной Кароль

На одной из фан-страничек 36-летней артистки в Инстаграм опубликовали архивное видео, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На сцене "Квартал 95" Кошевой с Казаниным устроили Кароль испытание.

"Скажите, а правда, что ваш сын учится в Лондоне?", - спросили у певицы, и получив утвердительный ответ, решили якобы проверить информацию в ее истории запросов в Гугле.

"Заказать пиццу Киев - Лондон; как отправить сыну посылку в Англию; как отправить сыну посылку в Англию проводнице", - пошутили юмористы.

Следующий вопрос звучал: "Как вы относитесь к коллегам по цеху?".

"С любовью", - ответила та.

"Да, судя по запросам, вы действительно интересуетесть творчеством коллег..."

"Джамала 1944; сколько лет Джамале; самая сексуальная певица в Инстаграм; как заблокировать инстаграм Макса Барских", - продолжили "издеваться" Кошевой с Казаниным.

Тина одарила артистов улыбкой, хоть немного и удивилась последним "запросам".

Одна из фанаток заступилась за певицу в комментариях: "Кнопочным героям делать нечего. Я бы посмотрела на них. Неужели у них нет человеческого сердца. Реально, мне очень жаль таких людей..."

Ранее звезда признавалась о затаенной обиде на "Квартал 95" в программе "Життя відомих людей". Сейчас Кароль не против послушать что-то веселое о себе, но так было не всегда.

В частности, певица вспомнила, как Кошевой перепел ее "Ноченьку".

"Как-то так неожиданно пришел рассвет, ласковую ноченьку я провел в салате мордочкой - пить надо меньше...", - завывал тогда на сцене юморист, пририсовав себе огромный фингал.

"У них была сценка о песне "Ноченька", и тогда в тот момент я как-то на это не обиделась, но... было неприятно. Хотя на самом деле ничего такого там не было", - делилась Кароль.

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