Комики Евгений Кошевой и Степан Казанин из "Квартал 95" насмешили сценкой с певицей Тиной Кароль
На одной из фан-страничек 36-летней артистки в Инстаграм опубликовали архивное видео, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
На сцене "Квартал 95" Кошевой с Казаниным устроили Кароль испытание.
"Скажите, а правда, что ваш сын учится в Лондоне?", - спросили у певицы, и получив утвердительный ответ, решили якобы проверить информацию в ее истории запросов в Гугле.
"Заказать пиццу Киев - Лондон; как отправить сыну посылку в Англию; как отправить сыну посылку в Англию проводнице", - пошутили юмористы.
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Следующий вопрос звучал: "Как вы относитесь к коллегам по цеху?".
"С любовью", - ответила та.
"Да, судя по запросам, вы действительно интересуетесть творчеством коллег..."
"Джамала 1944; сколько лет Джамале; самая сексуальная певица в Инстаграм; как заблокировать инстаграм Макса Барских", - продолжили "издеваться" Кошевой с Казаниным.
Тина одарила артистов улыбкой, хоть немного и удивилась последним "запросам".
Одна из фанаток заступилась за певицу в комментариях: "Кнопочным героям делать нечего. Я бы посмотрела на них. Неужели у них нет человеческого сердца. Реально, мне очень жаль таких людей..."
Ранее звезда признавалась о затаенной обиде на "Квартал 95" в программе "Життя відомих людей". Сейчас Кароль не против послушать что-то веселое о себе, но так было не всегда.
В частности, певица вспомнила, как Кошевой перепел ее "Ноченьку".
"Как-то так неожиданно пришел рассвет, ласковую ноченьку я провел в салате мордочкой - пить надо меньше...", - завывал тогда на сцене юморист, пририсовав себе огромный фингал.
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