Эпопее "отношений" Дана Балана с Тиной Кароль пришел конец - публика негодует

На днях 42-летний молдавский певец Дан Балан после нескольких лет слухов о своем романе с 36-летней артисткой Тиной Кароль, решил расставить все точки над "i". Звезда опубликовал пост-признание в своем микроблоге в Инстаграм, объяснив, что на самом деле происходило между ними, передает Politeka.net.

Чувства, которые якобы зародились во времена их тренерства на "Голосі країни", оказались всего лишь симпатией - ничего кроме дружбы.

На Балана посыпались обвинения в обмане и искусственном привлечении внимания публики, на что певец остро отреагировал.

"Ребята, а в чем обман то? <...> То, что вы видели в эфирах Голоса - это была искренняя симпатия... А то, что заявлял продюсер Голоса про "придуманную историю"... он имел ввиду, что изначально он придумал идею, что для шоу было бы хорошо, если у нас появилась бы "романтическая связь" и подталкивал нас на это... а в конечном итоге, на самом деле, получилась искренняя симпатия...", - оправдывался Дан.

Страсти по этому поводу не стихают в Сети. Обиженные пользователи по-прежнему критикуют Балана и Кароль:

"Ну понятно, мы сами все придумали. Спасибо, что наконец-то пояснили" - "ага, сами. Данчик придумал и вас же потом обвинил👏"

"но вы и не отрицали, Дан..."

"ору, сами всё напридумывали, действительно) Ну сложно не напридумывать, когда твоя мама появляется и делает чуть ли не свадьбу на нокаутах и при этом потом год ещё лайкая всё, что связано с ДТ..."

"Дан, ну, конечно же, это ваше дело было, как к друг другу относиться. Но вы манипулировали людьми. Изображая то, чего не было. Вы изображали любовь, а сейчас говорите про симпатию"

"Честность по-балановски: 3 года ухлёстывать на камеру за бабой ради рейтингов, создавать чатики для обсуждения их «любви», а потом сливаться со словами, что фаны сами все придумали 🙌"

"То есть два года игры в роман, рассказов про завтраки и поддерживании фанатов в убеждении, что там любовь - это не обман?) Дан, хоть себе-то не ври. Вы хотели хайпануть и привлечь к себе внимание. Вы видели, что вам верят, и поддерживали эту веру. И даже закончить это красиво не смогли. Сами людей за нос водили, и люди же у вас виноваты. Искренний ты наш"

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