Популярная певица Тина Кароль удивила новым образом и заинтриговала концертами

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль имеет огромный фан-клуб, который тщательно следит за ее жизнью. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных артистке, где поклонники обмениваются фото, видео и новостями, относительно звезды. Так недавно на одной из таких фанатских страниц опубликовали очаровательное фото певицы, на котором она появилась в смелом образе, а в подписи к кадру рассказали о летних концертах.

На новом снимке Тина запечатлена на светлом фоне, она присела на корточки, соблазнительно выгнув спину. Перед камерой красотка появилась в маленьком черном платье интересного фасона с вырезами на спине и подоле. Этот наряд красиво подчеркнул изящную фигуру звезды и все ее изгибы. Волосы певицы собраны в аккуратную прическу, а на лице легкий макияж, она томно смотрит в объектив.

В подписи к фотографии написали список городов и дат, где будут проходить концерты Кароль. Надо сказать, что эта публикация вызвала бурную дискуссию в комментариях, многие фанаты недовольны, что Тина не приедет с концертом в их города. "Киев и Черкассы, даст Бог", "Тиночка, ждем тебя с концертом в Днепре. Мы тебя и твои песни очень любим", "Львов очень ждет", "Полтавы не видно и не слышно", "Киев, дождались", "Я так понимаю, что Чернигов в пролете как всегда", - пишут в комментариях.

Напомним, Кошевой и Казанин из Квартал 95 "поиздевались" над Тиной Кароль: "У них нет человеческого сердца".

Как сообщала Politeka, Дан Балан, разговорившись о Кароль, настроил против себя даже верных фанатов: "Хоть себе не ври".

Также Politeka писала, Кароль при всех открыла рот на Горбунова, в сеть слили доказательство: "На ТВ друзья, а в жизни?".