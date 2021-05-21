Известная певица Тина Кароль, которая является одной из самых завидных холостячек Украины, намекнула, что хочет еще детей

Как пишет Politeka.net, в интервью Кате Осадчей певица уже говорила о том, что мечтает о дочке. Тогда Кароль заявила, что хотела бы родить дочку от любимого мужчины, но если это не произойдет с любимым человеком, она готова к другим вариантам. Например, к удочерению. Признание Кароль породило много слухов в сети, а поклонники стали мечтать о совместном ребенке Тины и Дана Балана. На фан-страницах даже появились сгенерированные лица детей, которые могли бы появиться у пары.

В свежих сторис Кароль снова подняла тему детей. Она опубликовала селфи со своим 12-летним сыном Вениамином. Мальчик уже сильно подрос и догнал маму по росту.

«Мой птенчик уже выше меня! Нужны еще птенцы», - подписала фото артистка.

Как известно, Тина Кароль была замужем лишь однажды. Ее мужем был ее продюсер Евгений Огир, который скончался от рака в 2013 году. С тех пор певица одинока, она воспитывает сына самостоятельно.

Ранее мы писали, что Тина Кароль презентовала коллекцию дизайнерских платков. Певица создала коллекцию дизайнерских платков на голову вместе с украинским брендом. До этого певица выпустила чулки и колготы с названием своей песни.

Напомним, что Кароль в черном платье перессорила фанатов, что произошло: "В пролете, как всегда".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль после откровений о Балане удивила образом с декольте нараспашку и покрытой головой: фото.

Также Politeka писала, что Тина Кароль после откровений Дана Балана сделала предупреждение: "Стерегись...".